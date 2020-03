Podjetjem za izmenjavo informacij na voljo tudi spletni poslovni forum

Ljubljana, 31. marca - V okviru spletne informacijske točke o ukrepih za gospodarstvo, ki jo je vzpostavila javna agencija Spirit, je zaživel tudi poslovni forum. Namenjen je neposredni in hitri komunikaciji med podjetji ter izmenjavi uporabnih gradiv in dobrih praks, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.