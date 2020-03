V zavetiščih za brezdomce stroga higiena, ponekod uredili začasne sanitarije

Maribor/Nova Gorica/Koper, 31. marca - Zavetišča za brezdomce v trenutnih izrednih razmerah zaradi novega koronavirusa ne sprejemajo novih ljudi, znotraj njihovih zidov pa vladajo stroga higienska pravila. Za tiste, ki so ostali na cesti, se občinske službe in humanitarne organizacije trudijo, da bi jim priskrbele vsaj hrano, ponekod pa tudi tuše, saj so javne sanitarije zaprte.