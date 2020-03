Primorske novice: Okuženi morda kršil karanteno in pristal na urgenci

Koper, 31. marca - V Zdravstvenem domu Lucija so dopoldne prejeli klic na pomoč od moškega, ki je bil na testu pozitiven na novi koronavirus in je morda kršil karanteno z odhodom na vikend v piransko občino, poročajo Primorske novice. Zaradi poslabšanja zdravja so ga morali z vikenda z rešilcem odpeljati na izolsko urgenco, od tam pa infekcijsko kliniko v Ljubljani.