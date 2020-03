V Adrii Mobil prihodnji teden predvidena vnovična proizvodnja

Novo mesto, 31. marca - V novomeški Adrii Mobil, kjer so zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih ob izbruhu epidemije koronavirusa pred 14 dnevi začasno zaustavili proizvodnjo, bodo to prihodnji teden vnovič pognali. Operativno pripravo za organizacijo in pripravo proizvodnega procesa bodo začeli v ponedeljek, zagon celotne proizvodnje je predviden v torek.