Dijaki v negotovosti glede zaključka šolanja

Ljubljana, 31. marca - Dijaška organizacija Slovenije je na pristojno ministrstvo in druge organizacije naslovila odprto pismo glede izvajanja izobraževanja na daljavo in mature. V njem so opomnili, da zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa med drugim ostajata odprti vprašanji, kdaj bodo šolsko leto zaključili dijaki zadnjih letnikov in kdaj bo potekala matura.