Na odboru živahna razprava o ukrepih za pomoč ob epidemiji

Ljubljana, 31. marca - Člani odbora DZ za finance izmenjavajo stališča do predloga zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za državljane in gospodarstvo. Predlagane ukrepe podpirajo, vendar bi v opoziciji želeli več časa za obravnavo. Mnogi opozarjajo na možnost zlorab in breme za javne finance, predlagajo tudi še nove upravičence.