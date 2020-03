V ponedeljek našteli 46 novih okužb s koronavirusom, skupaj potrjeni 802 okužbi

Ljubljana, 31. marca - V ponedeljek, ko so iz bolnišnice odpustili šest bolnikov, so opravili 1125 testiranj na novi koronavirus, okužbo so potrdili pri 46 osebah. Skupno so v Sloveniji tako našteli že 802 potrjena primera okužb. V ponedeljek in danes so skupaj umrli štirje bolniki s covidom-19, vsaj eden od njih na Golniku, je sporočil uradni govorec vlade Jelko Kacin.