Pahor po megafonu nagovoril stanovalce logaškega doma starejših

Logatec, 31. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal dom starejših v Logatcu. V dom Marije in Marte ga je povabila prostovoljka Tereza, a so obisk prestavili zaradi koronavirusa. Tako se je Pahor ustavil na kratkem obisku, stanovalcem je namenil nekaj vzpodbudnih besed, a jih je tokrat povedal v megafon, so v uradu predsednika pojasnili za STA.