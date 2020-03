UKC Ljubljana ukinja telefonsko linijo za vprašanja o covidu-19

Ljubljana, 31. marca - UKC Ljubljana z današnjim dnem ukinja telefonsko linijo za vprašanja, povezana s covidom-19. Kot so sporočili iz največje bolnišnice v državi, so dispečerji dnevno prejeli med 14 in 187 klicev, skupaj jih je od vzpostavitve linije klicalo več kot 2100 ljudi. Vse splošne informacije o koronavirusu so dosegljive tudi na brezplačni številki 080 1404.