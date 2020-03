Umrlim v Italiji so se poklonili tudi župani na Goriškem

Nova Gorica, 31. marca - Župani italijanskih občin so se ob 12. uri so pred občinskimi stavbami poklonili vsem več kot 10.000 žrtvam novega koronavirusa v državi. V znak sočutja in solidarnosti so se jim z enakim poklonom pridružili tudi novogoriški župan Klemen Miklavič in štirje župani iz sosednjih slovenskih občin na Goriškem.