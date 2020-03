Slovenija in Madžarska bosta odprli dodatna mejna prehoda

Ljubljana, 31. marca - Slovenski zunanji minister Anže Logar se je danes z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom dogovoril, da bosta Slovenija in Madžarska odprli dodatna maloobmejna mejna prehoda. Gre za prehoda Hodoš-Bajansenye in Čepinci-Verica (Ketvölgy), so sporočili z zunanjega ministrstva. S tem želita državi ljudem na obmejnem območju olajšati prehajanje meje.