Zdravila v testiranju proti covidu-19 niso za samozdravljenje

Ljubljana, 31. marca - Zdravila, ki so v testiranju proti covidu-19, niso namenjena samozdravljenju, opozarja skupina za spremljanje novosti na področju zdravil in cepiv pri okužbi z omenjenim virusom na fakulteti za farmacijo. V ta namen je potrebi mogoče uporabiti zdravila, ki znižujejo povišano temperaturo, odpravljajo bolečine, in zdravila za lajšanje kašlja.