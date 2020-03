Salonit Anhovo: Teče le nujna proizvodnja

Anhovo, 31. marca - Potem ko so v društvu Eko Anhovo in dolina Soče minuli teden izrazili strah pred okužbami z novim koronavirusom zaradi nadaljnjega delovanja Salonita Anhovo, so iz tega podjetja danes sporočili, da je v teku le nujna proizvodnja z minimalnim številom zaposlenih. Obenem povečujejo količino slovenskih odpadkov v sosežigu.