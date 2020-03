SMC: Iz protikoronskega zakona črtali določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom

Ljubljana, 31. marca - Iz protikoronskega zakonskega paketa so na pobudo SMC umaknili 104. člen, ki bi policistom dajal pooblastilo za sledenje posameznikom brez odredbe sodišča, je stranka sporočila na Twitterju. "Takšnih posegov v temeljne ustavne pravice posameznikov nismo mogli dovoliti," so zapisali. Napovedane so tudi spremembe 103. člena, ki jih pričakujejo danes.