Mariborski kriminalisti prijeli četverico vlomilcev

Maribor, 31. marca - Mariborski policisti so razkrinkali kriminalno četverico štirih 19-letnikov, ki so od lanskega decembra do sredine marca vlamljali v različne lokale in avtomate, večinoma kradli drobiž in različne predmete. Na objektih, v katere so vlamljali, pa so povzročili kar precejšnjo materialno škodo. Vse so že kazensko ovadili.