SOS občine pozval, naj počakajo z ukrepi za blažitev posledic

Ljubljana, 31. marca - Glavni odbor Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na petkovi izredni seji razpravljal o trenutnih razmerah v državi v luči epidemije koronavirusa ter s tem povezanimi ukrepi države in občin. Ob tem so občine pozvali, da s svojimi ukrepi za blažitev posledic počakajo, dokler ne bodo dokončno jasni in potrjeni vsi predlagani ukrepi vlade.