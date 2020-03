Evropski indeksi na pragu največje četrtletne izgube po letu 2002

Frankfurt/Pariz/London, 31. marca - Osrednji indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali zeleno. Vlagatelji so optimistični, k temu pa so jih spodbudili ohrabrujoči podatki s Kitajske. Indeksi so zaradi koronavirusa ob koncu letošnjega prvega četrtletja na pragu največje četrtletne izgube po letu 2002.