Eržen iz NIJZ za Mladino: Vladna zaostritev ukrepov za zajezitev epidemije nepotrebna

Ljubljana, 31. marca - Vladna zaostritev ukrepov po mnenju vršilca dolžnosti direktorja NIJZ Ivana Eržena ni bila potrebna. "Večina ljudi je že prejšnje ukrepe vzorno spoštovala. In zdaj so zaradi nekaj posameznikov, ki se jim to ni zdelo pomembno, ukrepi še bolj zaostreni za vse. S strokovnega vidika take poteze ne morem zagovarjati," je dejal v intervjuju za Mladino.