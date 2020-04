Praznovanje letošnje velike noči v znamenju epidemije koronavirusa

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 3. aprila - Kristjani so v pričakovanju svojega največjega in najpomembnejšega praznika - velike noči. Osrednje dogajanje se bo začelo v četrtek in končalo v nedeljo, 12. aprila. Samo praznovanje bo močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, saj bodo verski obredi potekali brez navzočnosti vernikov. Odpadel bo tudi tradicionalni blagoslov jedi.