Hudo poškodoval ženo, nato pa sodil še sebi

Sveti Jurij ob Ščavnici, 31. marca - Na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici so policisti v ponedeljek popoldne posredovali zaradi nasilja v družini. Kot so ugotovili, je 52-letnik fizično napadel svojo ženo in jo hudo poškodoval. Ko je žena zbežala iz hiše po pomoč, je hišo zapustil tudi moški, ki je nato storil samomor.