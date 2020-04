Pouk glasbene šole na daljavo je lahko pravi dogodek

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 1. aprila - V času, ko so zaradi pandemije novega koronavirusa zaprte vse izobraževalne ustanove v državi in pouk poteka na daljavo, poseben izziv predstavlja poučevanje na glasbenih šolah. Ure inštrumentov na daljavo potekajo preko najrazličnejših komunikacijskih kanalov in so lahko pravi "dogodek", ki ga spremljajo tudi drugi družinski člani.