Newyorške borze končale pozitivno

New York, 30. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Indeksi so bili sicer cel dan obarvani zeleno, kljub strmemu porastu števila okuženih z novim koronavirusom v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trgi so obenem primerjali slabe kratkoročne gospodarske obete z intervencijami centralnih bank.