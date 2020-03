Z vestmi o koronavirusu sprva naraščala pogostost besede panika, nato upadla

Maribor, 31. marca - V zgodnji fazi širitve koronavirusa, ko smo spremljali okužbe, žrtve in ukrepe na Kitajskem in nato v Italiji, se je začela v publiciteti o koronavirusu pojavljati tudi beseda panika. Njena pogostost je sprva naraščala, ko pa se je virus pojavil doma, so govorci in novinarji besedo uporabljali bolj selektivno, kaže analiza podjetja Press Clipping.