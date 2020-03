Janković ob zaostritvi prepovedi gibanja poziva meščane k skrbi zase in za najbližje

Ljubljana, 30. marca - Ljubljanski župan Zoran Janković je ob novih zaostritvah prepovedi gibanja meščane pozval, naj pozabijo na obisk turističnih točk zunaj Ljubljane. "Ostanimo v našem mestu in se držimo zakonov in predvsem skrbimo sami zase in za svoje najbližje," je javno pozval in predlagal omejitev vseh dnevnih migracij v čim večji možni meri.