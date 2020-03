Evropske borze ob koncu dne v zelenem; evro cenejši, nafta najnižje po letu 2002

Frankfurt, 30. marca - Osrednje evropske borze so prvi dan novega trgovalnega tedna večinoma sklenile v pozitivnem območju. Večji del dneva so sicer beležile padce, nato pa jih je spodbudil začetek trgovanja na Wall Streetu, kjer so vlagatelji še vedno pod vtisom protikoronskega svežnja ukrepov. Evro se je pocenil, cene nafte pa so strmoglavile celo na 18-letno dno.