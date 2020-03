Koalicija ob podpori protikoronskemu zakonu pripravljena sprejeti tudi morebitne dobre rešitve iz dopolnil opozicije

Ljubljana, 30. marca - Ministri in poslanci koalicijskih SDS, SMC, NSi in DeSUS so se seznanili z vsebino protikoronskega zakona, ki ga je vlada potrdila v soboto. V torek se predlog seli na poslanske klopi, v opoziciji so že napovedali nekatera dopolnila. V koaliciji ob tem zatrjujejo, da bodo rešitve preučili in jih po potrebi vključili v zakon.