Na velikih nemških letališčih povečanje tovornega prometa

Berlin, 30. marca - Nemška letališča kljub velikim omejitvam letalskega prometa, ki so posledica pandemije novega koronavirusa, ostajajo odprta za pomembne lete, so danes pojasnili v združenju nemških letališč ADV. Ti so povezani z vračanjem nemških državljanov iz tujine in ohranitvijo logističnih verig. Na večjih letališčih pa beležijo povečanje tovornih letov.