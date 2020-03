SBI TOP izgubil dobrega pol odstotka

Ljubljana, 30. marca - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil 0,51 odstotka in se oblikoval pri 723,11 točke. Največjo izgubo so zabeležile delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za več kot tri odstotke. Promet je bil sicer skromen, skupaj je lastnika zamenjalo za 809.990 evrov delnic.