V Betnavskem gozdu bodo ta teden sekali poškodovana drevesa

Maribor, 30. marca - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) bo v torek na območju Betnavskega gozda v Mariboru začela s sečnjo in spravilom suhega, polomljenega in podrtega drevja. Dela, ki bodo potekala v dopoldanskem času, bodo predvidoma končali do sobote, v primeru slabih vremenskih razmer pa najpozneje do naslednje sobote.