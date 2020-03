KSJS: Izredne razmere ne upravičujejo opustitve temeljnih demokratičnih postopkov

Ljubljana, 30. marca - Epidemija novega koronavirusa in z njo povezane razmere zahtevajo hitro ukrepanje, ki pa ne bi smelo upravičevati opuščanja temeljnih demokratičnih postopkov, so se na vladni predlog protikriznega zakona odzvali v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Nekateri deli zakona radikalno posegajo v pravice zaposlenih, so opozorili.