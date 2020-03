Tožilci in ostalo osebje delajo od doma, kjer je to le mogoče

Ljubljana, 30. marca - Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom covid-19, so na državnih tožilstvih povsod, kjer delovni proces to dopušča, organizirali delo od doma. Na vrhovnem državnem tožilstvu od doma dela 73 odstotkov tožilcev in 52 odstotkov ostalega osebja. Še vedno pa tožilci opravljajo dežurstva, hodijo na naroke in usmerjajo policijo.