V ljutomerskem domu starejših že šest okuženih

Ljutomer, 30. marca - V ljutomerskem domu starejših občanov so po petkovi potrditvi dveh okužb z novim koronavirusom v nedeljo zvečer potrdili štiri dodatne okužbe. Zdaj testirajo tiste, ki so bili v stiku z okuženimi, županja pa je odredila zaprtje obeh ljutomerskih parkov in javne površine pred domom.