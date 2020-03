V domovih za starejše z novim koronavirusom 109 oskrbovancev in 24 zaposlenih

Ljubljana, 30. marca - V domovih za starejše po vsej Sloveniji je po doslej znanih podatkih z novim koronavirusom okuženih 109 oskrbovancev in 24 zaposlenih, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo. Predvsem v teh domovih se soočajo s premalo kadra in premalo zaščitne opreme, opozarjajo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in združenju Srebrna nit.