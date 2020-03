Virus se v nedeljo ni razširil na nove občine

Ljubljana, 30. marca - Do konca nedelje so po najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili v 129 občinah po državi, kar pomeni, da se virus od sobote ni razširil na nove občine. Tudi število občin, kjer so potrdili po dva ali več primerov, je ostalo enako - takšnih je 79. Najbolj se virus širi v Šmarju pri Jelšah, kjer so zaznali osem novih okužb.