Banke opozarjajo na previdnost pri opravljanju plačil na spletu

Ljubljana, 30. marca - Banke in hranilnice stranke opozarjajo na previdno ravnanje pri opravljanju plačil in nakupov s karticami na spletu. "Svetujemo preverjanje spletnega prodajnega mesta," so sporočili iz ZBS in spomnili, da odslej velja obvezna uporaba zaščite ustnega in nosnega predela ter zaščitnih rokavic tudi v bančnih poslovalnicah.

V Združenju bank Slovenije (ZBS) so poudarili, da so nekatere banke in hranilnice za torek, ko bodo upokojenci prejeli pokojnine na svoje račune, uvedle dodatne ukrepe in prilagodile delovni čas. Večina ga je podaljšala, nekatere bodo odprle nekaj poslovalnic, ki so sicer zaradi omejevanja širjenja koronavirusa zaprte.

V ZBS glede spletnih nakupov svetujejo, naj uporabnik na spletu preveri spletno prodajno mesto, za kakšno podjetje gre, kje se nahaja in kakšen je njegov naslov. "Ko sprejmete dvomljivo ponudbo in nakažete denar goljufivemu trgovcu, ostane zelo malo manevrskega prostora za ukrepanje in povračilo denarja," so poudarili.

Preverite kontaktne podatke prodajnega mesta s klicem ali sporočilom. Če je na voljo zgolj obrazec za sporočilo, bosta morebitno reševanje sporov in komunikacija otežena. Preverite domeno spletne strani in bodite pozorni, ali se v naslovni vrstici spletnega prodajnega mesta izpiše https, kar dokazuje, da gre za varno povezavo, v kateri je prenos podatkov o kreditni kartici šifriran in skrit pred očmi vsiljivcev.

V ZBS so spomnili, da so vse trgovine s ponaredki, ki jih je uspel zaslediti Sicert, zasnovane podobno - ponujajo izdelke priznanih blagovnih znamk po izjemno nizkih cenah. Vsi artikli so na zalogi, ni pa nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za trgovino. Ta izdelek sicer dejansko pošlje, a ponaredke carinska služba zaseže in uniči.