Policisti so mu zasegli že šesto vozilo

Fram, 30. marca - Policisti iz Rač so v nedeljo popoldne v Morju pri Framu želeli ustaviti 46-letnega voznika neregistriranega avtomobila. Ta jim je zbežal, nato pa ustavil in skušal zbežati peš, a so ga dohiteli in prijeli. Izkazalo se je, da so mu zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja v zadnjih štirih letih zasegli že šest osebnih vozil.