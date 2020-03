Stanovanjske nepremičnine lani 5,2 odstotka dražje

Ljubljana, 30. marca - Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani po podatkih državnega statističnega urada zvišale za 5,2 odstotka. Cene novih nepremičnin so bile višje za osem odstotkov, a je bilo število prodaj že drugo leto zapored zelo nizko, so zapisali v uradu. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 1,3 milijarde evrov.