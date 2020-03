Vrtovec za pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 30. marca - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se ob bolj praznih cestah in železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se pospeši dela oz. za dela brez prometnih zamaškov," je povedal na današnji novinarski konferenci.