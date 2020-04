Ukrepi po mnenju udeležencev seminarja potrebni, a ne smejo prekomerno posegati v človekove pravice

Ljubljana, 9. aprila - Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so potrebni, a je treba biti pri njihovem sprejemanju pazljiv, da se z njimi ne prekomerno posega v človekove pravice, so ugotavljali udeleženci današnjega spletnega seminarja ekonomske fakultete. Prav tako morajo biti vsi ukrepi natančno časovno omejeni, so soglašali.