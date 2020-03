Vox populi: V zadnjih dveh tednih smo občutno spremenili življenjski slog

Ljubljana, 30. marca - Zaradi epidemije koronavirusa in izolacije smo v zadnjih dveh tednih prebivalci Slovenije znatno spremenili življenjski slog. Občutno več kot običajno spremljamo informativne oddaje, brskamo po internetu in se družimo z družinskimi člani, kaže anketa Vox populi. Anketiranci so precej zaskrbljeni zaradi možne okužbe.