Zaradi koronavirusa se spreminja vodenje postopkov ATVP

Ljubljana, 30. marca - Z nedeljsko uveljavitvijo zakona o začasnih ukrepih v zvezi z sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja covida-19 se do preklica oz. najdlje do 1. julija letos spreminja vodenje nekaterih postopkov ATVP. Po novem roki v nenujnih postopkih ne tečejo, pri nujnih zadevah pa lahko agencija vseeno ukrepa.