Zaradi koronavirusa začasne spremembe tudi nekaterih postopkov KPK

Ljubljana, 30. marca - Zaradi koronavirusa so se spremenili tudi nekateri postopki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V skladu z interventnim zakonom tako roki v upravnih, nekaterih drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, so sporočili. V skladu s pristojnostmi in novimi omejitvami bo komisija sicer poslovala in prejemala prijave še naprej.