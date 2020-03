Občine iščejo različne možnosti za izvedbo sej v času epidemije

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 30. marca - Izbruh novega koronavirusa in s tem povezani ukrepi za preprečitev širjenja okužbe so tudi občinam omejili in otežili delovanje. Običajnih sej občinskih svetov v teh razmerah ni mogoče izpeljati, ker pa je odločanje o nekaterih pomembnih zadevah nujno, se lokalne skupnosti že ozirajo po alternativnih oblikah.