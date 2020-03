Od polnoči prepoved gibanja izven občine prebivališča

Ljubljana, 29. marca - Od polnoči bo z vladnim odlokom prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano bo tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.