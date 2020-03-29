Število okuženih v Šmarju pri Jelšah se približuje stotim
Ljubljana, 29. marca - Do konca sobote je bilo v državi skupaj potrjenih 730 okužb z novim koronavirusom, 46 več kot dan prej. Po najmanj en primer so zabeležili v 129 občinah, po dva ali več primerov v 79 občinah. Največ potrjenih okuženih je še vedno v prestolnici, kjer je število okuženih že preseglo 150, v Šmarju pri Jelšah pa se približuje številu 100.
Sledi prikaz števila potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča v soboto, 28. marca. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.
občina skupaj -------------------------------------- LJUBLJANA 158 ŠMARJE PRI JELŠAH 87 METLIKA 45 ROGAŠKA SLATINA 22 MARIBOR 18 HORJUL 15 DOMŽALE 14 KRANJ 14 POSTOJNA 13 KAMNIK 12 CELJE 12 SLOVENSKA BISTRICA 9 ŽIROVNICA 9 RAVNE NA KOROŠKEM 9 NOVO MESTO 8 SLOVENJ GRADEC 8 TREBNJE 8 SEMIČ 7 VELIKE LAŠČE 7 ŠKOFJA LOKA 7 PIVKA 7 LITIJA 7 DRAVOGRAD 7 BREZOVICA 6 VODICE 6 JESENICE 6 KOPER 5 SVETA ANA 5 VERŽEJ 5 ČRNOMELJ 5 HRASTNIK 5 LJUTOMER 5 PREVALJE 5 IDRIJA 4 ILIRSKA BISTRICA 4 IZOLA 4 ORMOŽ 4 PIRAN 4 RIBNICA 4 ŠENTJUR 4 ŠMARJEŠKE TOPLICE 4 BISTRICA OB SOTLI 3 CERKNICA 3 ČRNA NA KOROŠKEM 3 DOBROVA-POLHOV GRADEC 3 IG 3 LUKOVICA 3 MENGEŠ 3 VRHNIKA 3 ŽALEC 3 ŽETALE 3 BREŽICE 2 CERKLJE NA GORENJSKEM 2 DUPLEK 2 GORJE 2 HAJDINA 2 IVANČNA GORICA 2 KIDRIČEVO 2 KOČEVJE 2 KOMENDA 2 LENART 2 LENDAVA 2 MEDVODE 2 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2 MORAVČE 2 MURSKA SOBOTA 2 NAKLO 2 NOVA GORICA 2 PREDDVOR 2 PTUJ 2 RADOVLJICA 2 SEVNICA 2 ŠENČUR 2 ŠENTILJ 2 ŠENTRUPERT 2 TOLMIN 2 VELENJE 2 ZAGORJE OB SAVI 2 ŽUŽEMBERK 2 BELTINCI 1 BENEDIKT 1 BLED 1 BOHINJ 1 BOVEC 1 CERKNO 1 CERKVENJAK 1 ČRENŠOVCI 1 DOBREPOLJE 1 DOBRNA 1 DOBROVNIK 1 DOL PRI LJUBLJANI 1 DOLENJSKE TOPLICE 1 GROSUPLJE 1 HOČE - SLIVNICA 1 HRPELJE - KOZINA 1 KOBILJE 1 KOZJE 1 KRANJSKA GORA 1 KUNGOTA 1 KUZMA 1 LOGATEC 1 LOVRENC NA POHORJU 1 MAJŠPERK 1 MARKOVCI 1 MEŽICA 1 MIRNA 1 MOKRONOG - TREBELNO 1 MOZIRJE 1 NAZARJE 1 PESNICA 1 PODČETRTEK 1 PODVELKA 1 PUCONCI 1 RAČE - FRAM 1 ROGATEC 1 RUŠE 1 SEŽANA 1 SLOVENSKE KONJICE 1 ŠEMPETER - VRTOJBA 1 ŠKOFLJICA 1 ŠMARTNO PRI LITIJI 1 ŠOŠTANJ 1 TABOR 1 TIŠINA 1 TRZIN 1 TRŽIČ 1 VITANJE 1 VOJNIK 1 ŽELEZNIKI 1 tuji državljani 6 ------------------------------------- skupaj 730
Vir: NIJZ