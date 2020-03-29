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Število okuženih v Šmarju pri Jelšah se približuje stotim

Ljubljana, 29. marca - Do konca sobote je bilo v državi skupaj potrjenih 730 okužb z novim koronavirusom, 46 več kot dan prej. Po najmanj en primer so zabeležili v 129 občinah, po dva ali več primerov v 79 občinah. Največ potrjenih okuženih je še vedno v prestolnici, kjer je število okuženih že preseglo 150, v Šmarju pri Jelšah pa se približuje številu 100.

Nemčija, München.
Test za koronavirus, vzorec, koronavirus.
Foto: dpa/STA
Arhiv dpa/STA

Sledi prikaz števila potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča v soboto, 28. marca. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                       skupaj
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LJUBLJANA                       158
ŠMARJE PRI JELŠAH                87
METLIKA                          45
ROGAŠKA SLATINA                  22
MARIBOR                          18
HORJUL                           15
DOMŽALE                          14
KRANJ                            14
POSTOJNA                         13
KAMNIK                           12
CELJE                            12
SLOVENSKA BISTRICA                9
ŽIROVNICA                         9
RAVNE NA KOROŠKEM                 9
NOVO MESTO                        8
SLOVENJ GRADEC                    8
TREBNJE                           8
SEMIČ                             7
VELIKE LAŠČE                      7
ŠKOFJA LOKA                       7
PIVKA                             7
LITIJA                            7
DRAVOGRAD                         7
BREZOVICA                         6
VODICE                            6
JESENICE                          6
KOPER                             5
SVETA ANA                         5
VERŽEJ                            5
ČRNOMELJ                          5
HRASTNIK                          5
LJUTOMER                          5
PREVALJE                          5
IDRIJA                            4
ILIRSKA BISTRICA                  4
IZOLA                             4
ORMOŽ                             4
PIRAN                             4
RIBNICA                           4
ŠENTJUR                           4
ŠMARJEŠKE TOPLICE                 4
BISTRICA OB SOTLI                 3
CERKNICA                          3
ČRNA NA KOROŠKEM                  3
DOBROVA-POLHOV GRADEC             3
IG                                3
LUKOVICA                          3
MENGEŠ                            3
VRHNIKA                           3
ŽALEC                             3
ŽETALE                            3
BREŽICE                           2
CERKLJE NA GORENJSKEM             2
DUPLEK                            2
GORJE                             2
HAJDINA                           2
IVANČNA GORICA                    2
KIDRIČEVO                         2
KOČEVJE                           2
KOMENDA                           2
LENART                            2
LENDAVA                           2
MEDVODE                           2
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU         2
MORAVČE                           2
MURSKA SOBOTA                     2
NAKLO                             2
NOVA GORICA                       2
PREDDVOR                          2
PTUJ                              2
RADOVLJICA                        2
SEVNICA                           2
ŠENČUR                            2
ŠENTILJ                           2
ŠENTRUPERT                        2
TOLMIN                            2
VELENJE                           2
ZAGORJE OB SAVI                   2
ŽUŽEMBERK                         2
BELTINCI                          1
BENEDIKT                          1
BLED                              1
BOHINJ                            1
BOVEC                             1
CERKNO                            1
CERKVENJAK                        1
ČRENŠOVCI                         1
DOBREPOLJE                        1
DOBRNA                            1
DOBROVNIK                         1
DOL PRI LJUBLJANI                 1
DOLENJSKE TOPLICE                 1
GROSUPLJE                         1
HOČE - SLIVNICA                   1
HRPELJE - KOZINA                  1
KOBILJE                           1
KOZJE                             1
KRANJSKA GORA                     1
KUNGOTA                           1
KUZMA                             1
LOGATEC                           1
LOVRENC NA POHORJU                1
MAJŠPERK                          1
MARKOVCI                          1
MEŽICA                            1
MIRNA                             1
MOKRONOG - TREBELNO               1
MOZIRJE                           1
NAZARJE                           1
PESNICA                           1
PODČETRTEK                        1
PODVELKA                          1
PUCONCI                           1
RAČE - FRAM                       1
ROGATEC                           1
RUŠE                              1
SEŽANA                            1
SLOVENSKE KONJICE                 1
ŠEMPETER - VRTOJBA                1
ŠKOFLJICA                         1
ŠMARTNO PRI LITIJI                1
ŠOŠTANJ                           1
TABOR                             1
TIŠINA                            1
TRZIN                             1
TRŽIČ                             1
VITANJE                           1
VOJNIK                            1
ŽELEZNIKI                         1

tuji državljani                   6
-------------------------------------
skupaj                          730

Vir: NIJZ

pa/jaz
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