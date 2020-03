Vlada razširila nabor upravičencev do pomoči zaradi epidemije

Ljubljana, 29. marca - Vlada je razširila nabor upravičencev do pomoči zaradi epidemije novega koronavirusa. Poleg poslovnih subjektov in upokojencev, katerim je pomoč obljubila že pred dnevi, to zdaj napoveduje med drugim tudi študentom in prejemnikom denarne socialne pomoči. Višja je tudi skupna vrednost ukrepov, zdaj so ocenjeni na tri milijarde evrov.