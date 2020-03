Vsi testirani v postojnskem domu starejših negativni

Postojna, 29. marca - V domu starejših občanov v Postojni so si oddahnili. Testi na okužbo z novim koronavirusom, ki so jih pri vseh približno 20 zaposlenih in 40 stanovalcih izvedli po potrditvi okužbe pri enem od zaposlenih, so namreč negativni. "Danes zjutraj smo dobili dobre novice," so prek Facebooka sporočili iz Regijskega štaba CZ za Notranjsko.