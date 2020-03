Zorčič: Naj bodo v himni opevane vrednote dodaten navdih v tem času

Ljubljana, 29. marca - Predsednik DZ Igor Zorčič je ob 30. obletnici sprejetja zakona o himni v poslanci državljankam in državljanom zapisal, naj jim bodo vrednote, ki jih himna opeva, torej enakost, svoboda, bratstvo, medsebojno spoštovanje in optimizem, sam pa k temu dodaja tudi solidarnost in človečnost, še dodaten navdih v tem kriznem času.