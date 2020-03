V UKC Ljubljana kljub omejitvam gibanja več poškodovanih v adrenalinskih športih

Ljubljana, 29. marca - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je v soboto kljub omejitvam gibanja obravnaval veliko poškodovanih v različnih adrenalinskih in športnih dejavnostih. To otežuje delo zaposlenih, saj morajo vsakega poškodovanega v času epidemije obravnavati kot potencialnega bolnika s covidom-19, kar pomeni, da morajo zaščititi osebje in prostor.