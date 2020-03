Skupino 40 Slovencev iz Španije namestili v postojnski hotel

Postojna, 29. marca - Skupino 40 Slovencev, ki so ponoči s posebnim letom iz Madrida prispeli v Slovenijo, so že namestili v karanteno v hotel Epic v Postojni. Testirati jih še niso utegnili, nameravajo pa za to poskrbeti danes oz. v prihodnjih dneh. Kot je za STA pojasnil postojnski župan Igor Marentič, so bili prispeli zelo utrujeni, a tudi izjemno disciplinirani.